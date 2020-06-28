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На Минск обрушилась стихия

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  • 28.06.2020, 10:16
  • 7,534
На Минск обрушилась стихия

(Обновляется) Затоплена станция метро «Могилевская».

В сети начали публиковать первые фотодоказательства стихии, которая обрушилась на юго-восток столицы, пишут naviny.by.

Пользователи сообщают, что потоп в районе станции метро «Могилевская» стал последствием грозы и ливня.

Судя по фото и видео, которые прислали в редакцию tut.by читатели, по некоторым городским улицам транспорту пришлось «плыть».

Улица Шишкина выглядела так:

На Могилевской разлилась настоящая река.

По улицам Варвашени и Алтайской тоже было сложно проехать и не намокнуть.

28 июня в большинстве районов Беларуси ожидаются грозы. При грозах местами пройдут ливни, выпадет град. Ветер ожидается с порывами до 15−20 м/с. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.


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