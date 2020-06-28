Генсек «Репортеров без границ»: Беларусь находится на пороге решающего поворотного момента в своей истории 1 28.06.2020, 10:23

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Фото: onliner.by

Мобилизация в пользу альтернативных кандидатов в президенты является беспрецедентной.

Генеральный секретарь международной организации «Репортеры без границ» Кристоф Делуар призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен наладить переговоры с властями Беларуси для прекращения преследований журналистов и немедленного освобождения тех, кто находится в заключении.

Обращение было зачитано 27 июня в Париже, где прошел митинг проживающих во Франции белорусов в поддержку своих соотечественников на родине. Его текст опубликовал в «Фейсбуке» пресс-секретарь Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий.

«Я хотел высказаться, потому что Беларусь, наверное, находится на пороге решающего поворотного момента в своей истории, − сказал Делуар. − Мобилизация в пользу альтернативных кандидатов от оппозиции против Лукашенко является беспрецедентной в стране. Но власти без колебаний игнорируют закон, не позволяя независимым СМИ освещать митинги, представляющие большой общественный интерес».

«Давление уже было сильным на тех, кто пытался сообщать о фактах эпидемии коронавируса, но оно усиливается в преддверии выборов. По крайней мере 14 журналистов были жестоко задержаны сотрудниками милиции в прошлые выходные», − констатировал генсекретарь «Репортеров без границ».

«Без достоверной информации не может быть свободы мнений или выражения. Без нее нет демократии, − подчеркнул он. − Именно поэтому организация «Репортеры без границ» на протяжении 35 лет защищает фундаментальное право на информацию, особенно в условиях автократических режимов, которые преследуют и стремятся запугать журналистов».

Делуар напомнил, что в этом году Беларусь заняла 153-е место в списке из 180 стран в мировом индексе свободы прессы. «И эта позиция не учитывает последние преследования», − добавил он.

Генсекретарь «Репортеров без границ» выразил поддержку белорусам в их «мобилизации против репрессий». «Вы помогаете защитить свободу прессы и свободу выражения мнений. Вы заставляете журналистов гордиться своей профессией», − заключил Кристоф Делуар.

Акции солидарности с задержанными в Беларуси участниками избирательной кампании, оппозиционными политиками и журналистами прошли 27 июня в Польше, Словакии, Чехии, Швеции и некоторых других странах.