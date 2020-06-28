Сотрудник здравоохранения Минска рассказал, как водоканал врал о проблемах с водой 3 28.06.2020, 10:31

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Водный коллапс стал очередным провальным экзаменом для властей.

Это просто полнейшее бездействие чиновников – они только требовать горазды. Сотрудник одного из учреждений здравоохранения Минска рассказал, как водоканал врал им о проблемах с водой, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"Хочу рассказать о ситуации с водой, - пишет он. - Я работаю в одном из учреждений здравоохранения Минска. С утра 24 июня начались жалобы от сотрудников о запахе. Связался с водоканалом – сказали, что временные трудности, связанные с запуском новой ветки водопровода. Ладно.

25 июня с 7 утра, когда узнал что вода отравлена, начинаю дозваниватся в аварийную водоканала - безрезультатно.

Чистую воду получили благодаря МЧС. Вышестоящие органы мало того, что не предупредили и никак не посодействовали в обеспечении учреждения питьевой водой, так еще звонили и спрашивали, как мы решили вопрос с водоснабжением.

Это просто полнейшее бездействие чиновников – они только требовать горазды".

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