Белградский шпагат Владислав Гирман, «Деловая столица»

28.06.2020, 10:38

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Как Трамп борется с Путиным за Сербию.

Сербская прогрессивная партия (SNS), возглавляемая лидером этой балканской страны, Александром Вучичем, известным своим умением балансировать между Москвой и Брюсселем, получила рекордный результат на выборах в Народную скупщину, состоявшихся 21 июня.

Как сообщили представители избиркома во время брифинга 22 июня, по предварительным данным, SNS Вучича набрала 61,59% (может рассчитывать на 190 из 250 мандатов в парламенте).

Помимо его партии в Народную скупщину также прошла дружественная ему политсила министра иностранных дел Ивицы Дачича - Социалистическая партия Сербии (10,37%), а также условно оппозиционный "Сербский патриотический союз СПАС" спортсмена Александра Шапича (3,64%).

Эти три партии преодолели трехпроцентный порог. В то же время, что отрадно, Радикальная партия поддерживающего аннексию Крыма Воислава Шешеля ухудшила свой результат по сравнению с 2016 г. - 2,08% против 8,1%.

Также места в парламенте получат партии национальных меньшинств: Союз венгров Воеводины (2,45%), боснийская Партия демократического действия Санджаке (0,5%), албанская "Демократическая альтернатива" (0,68%) и македонская "Само право" (0,68%).

Демарш оппозиции

Выборы в Сербии оппозиция в лице объединения - "Альянса за Сербию" - во главе с Янко Веселиновичем, Бошко Обрадовичем и Драганом Джиласом бойкотировала.

И записала себе в заслуги рекордно низкую явку, которая, как сообщили в РИК, составила 50,32%.

Лидеры оппозиции обвиняли власть в преследованиях, непрозрачности и т. п., и т. д. И заявили ко всему, что не признают правительство, которое сформирует монобольшинство сербского коллеги Владимира Зеленского.

Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ, в свою очередь, хоть и признали, что выборы были организованы должным образом, несмотря на сложные условия, однако также отметили поляризацию общества, недостаточную информированность избирателей и отсутствие у оппозиции доступа к СМИ. Это притом что Джилас - крупнейший медиамагнат в Сербии.

Призрак досрочных

Несмотря на восторг Вучича, ему действительно придется несладко. Причем ряд местных обозревателей и экспертов допускают проведение досрочных выборов, что, впрочем, давно стало одной из "фишек" сербского парламентаризма.

Однако причины и сроки озвучиваются разные. Например, глава сербского филиала Ipsos Strategic Marketing Срджан Богосавлевич в интервью RTS отметил, что досрочные выборы состоятся "под давлением возможных событий, связанных с возможными референдумами и президентскими выборами". Вучич ранее заявил, что выдвигать свою кандидатуру не будет.

А директор "Фактор плуса" (маркетинговые исследования) Владимир Пейчич с ним не согласен и считает, что выборы если и состоятся, то из-за вопросов, связанных с Косово и Метохией.

Резонное замечание. Учитывая, что "Альянс за Сербию" без устали обвиняет Вучича в готовности сдать интересы Сербии и заключить соглашение с Приштиной, которое поставит крест на притязаниях Белграда.

Локомотив Трамп

Как и Пейчич, блок Обрадовича, Веселеновича и Джиласа, похоже, отнюдь не правы.

На прошлой неделе спецпосланник США по диалогу Сербии и Косово Ричард Гернелл, покинувший пост посла в Берлине в конце мая, неожиданно сообщил, что 27 июня в Вашингтоне состоится встреча лидеров обеих стран, во время которой стороны могут оформить некую договоренность.

Президент Сербии сразу после выборов выступил за скорейшее возобновление переговоров с Косово, лидер которого Хашим Тачи 23 июня подтвердил, что будет участвовать в переговорах в Штатах.

15 июня слова Гернелла подтвердил сам президент США Дональд Трамп, которому перед выборами очень нужна какая-то победа на внешнеполитической арене.

И сербско-косовский вопрос подходит как нельзя лучше, потому как заставив Белград и Приштину помириться, Трамп докажет свою силу в качестве лидера, способного щелчком пальцев разрешить самые сложные конфликты, и еще и ткнет этим в лицо Брюсселю.

Подтверждением тому, что этот вопрос в Вашингтоне прорабатывается на многих уровнях, может послужить и опубликованная очень кстати, 21 июня, в Foreign Affairs статья научного сотрудника Йельского университета и докторанта из Оксфорда Дэвида Шимера об истории вмешательства ЦРУ в иностранные выборы.

Шимер, в частности, пишет, что последний такой случай, похоже, был еще в начале 2000-х как раз в Сербии. Управление тогда добилось свержения Слободана Милошевича.

Сейчас Штаты вновь вовлечены в сербскую политику, пусть и открыто.

Однако понятно, почему в ЕС переполошились. К тому же в Европе опасаются, что Белый дом, форсируя события ради скорого результата и без оглядки на последствия, может пролоббировать весьма недальновидное соглашение, а расхлебывать придется Брюсселю.

К слову, на поспешность реализуемого плана примирения указывают и обвинения в адрес Гернелла со стороны экс-премьера Косово Альбина Курти. Бывший глава правительства в апреле заявил, что американский дипломат добился его отставки, поскольку он, Курти, со скепсисом отнесся к пресловутой сделке. Сугубо экономической, как настаивает Гернелл.

Курти также считает, что Гернелл заварил всю эту кашу ради геополитического плюсика в карму Трампу накануне выборов, а что дальше будет с Приштиной, их мало тревожит.

Москва против

Как ни парадоксально, в Кремле, похоже, солидарны с Курти. Рефлексируя на готовность Вучича, давнего вроде как друга, в Москве указали на недопустимость отказа Сербии от Косово. И в Кремле определенно будут требовать от Вучича непреклонности, как бы он ни пытался убедить Путина, что их отношениям ничего не грозит, отправившись на парад победобесия в Москву в то время как другие приглашенные лидеры отказались ехать в российскую столицу.

Интересам Кремля никакое примирение, а тем более с подачи Вашингтона, не соответствует, ведь тогда Россия потеряет и сателлита, и одну из последних точек кипения на Балканах, дестабилизация которых давно является стратегией РФ по раскачке ситуации в ЕС.

Отсюда, вполне вероятно, и растут ноги у демарша оппозиции в лице "Альянса за Сербию", двое лидеров которой - Обрадович и Веселинович - регулярно нахваливают Россию.

Что до Джиласа, то в российском сегменте информпространства образ ему рисуется далеко не позитивный.

К примеру, основатель проекта "Балканист" Олег Бондаренко утверждает, что Джилас, в свое время оппонент Милошевича, смог так возвыситься на медиарынке Сербии (к слову, у Джиласа есть бизнес и в Швейцарии, и в Чехии, и Черногории) благодаря деньгам экс-директора ЦРУ Дэвида Петреуса, участвовавшего в операции НАТО в Югославии.

Петреус якобы является совладельцем United Group вместе с Драганом Шолаком, который после привлек к бизнесу и своего партнера Джиласа.

Что занятно, так это комментарии автора по последним событиям в Сербии. Так, Бондаренко призывал Сергея Лаврова накануне визита главы МИД РФ в Белград взять инициативу по косовскому урегулированию.

А также сравнивал (в негативном ключе) акции оппозиции, в том числе штурм парламента в марте, с Евромайданом, явно выступая в защиту Вучича.

Его позиция сильно отличается от линии Кремля, который недоволен движением сербского президента в сторону Запада. И в особенности, если "Альянс за Сербию" - это действительно новая фигура на шахматной доске сербской политики, которую выставляет Москва.

С другой стороны, российское руководство, таким образом, попросту наводнило медиапространство противоречивыми сигналами, стремясь убедить Вучича в своей поддержке, параллельно дрессируя посредством угрозы массовых акций протеста и его, и заодно Джиласа - предостерегая от попыток снова вернуться под крыло Вашингтона.

Владислав Гирман, «Деловая столица»