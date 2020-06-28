Николай Козлов - военным: Самое важное для вас - сохранить честь и остаться верными народу 3 28.06.2020, 11:10

3,300

Николай Козлов

Не позволяйте втягивать себя в позорные и преступные авантюры Лукашенко.

Лидер Объединенной гражданской партии Николай Козлов выступил с обращением к белорусским военным, сообщают naviny.by.

Николай Козлов отметил, что имеет право на такой шаг: «Я сам заканчивал военное училище. Я — подполковник и служил как в вооруженных силах, так и в бригаде особого назначения внутренних войск, участвовал в разведении конфликтующих сторон в Нагорном Карабахе. Так что знаю то, о чем говорю».

«Самое важное в присяге, которую вы приносили — это слова о верности белорусскому народу. У вас есть семьи — жены, дети, и они живут в этой стране и также сталкиваются с несправедливостью, свинством, коррупцией. Самое важное для вас — сохранить честь, достоинство офицера, военнослужащего и остаться верными народу», — отмечает Козлов.

«Я обращаюсь к офицерам, солдатам, сержантам — не позволяйте втягивать себя в эту позорную, преступную авантюру по сохранению у власти Лукашенко. Пусть решают честные выборы! — призвал политик. — В соответствии с Конституцией власть в нашей стране меняется через выборы. Все, что мы хотим — и вы хотите, уверен в этом — чтобы прошли честные выборы и чтобы во главе государства был человек, которого поддерживает народ».