Ливия призвала США и ЕС ввести санкции против ЧВК Вагнера 28.06.2020, 11:22

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Наемники захватили крупное месторождение нефти на юге страны.

В признанном ООН правительстве Ливии призывают США и Евросоюз ввести ограничительные меры касаемо ЧВК Вагнера, которая, по утверждению Триполи, недавно захватила контроль над нефтяным месторождением.

Об этом сообщило турецкое агентство «Анадолу» в субботу, 27 июня.

«Отряды наемников из ЧВК Вагнера вместе с повстанцами из суданской группировки Джанджавид захватили крупнейшее месторождение на юге страны. Это событие является очередным свидетельством угрозы захвата наемниками природных богатств Ливии», — заявил глава МВД Ливии Фетх Башаг в Twitter.

Он призвал Евросоюз включить ЧВК Вагнера в санкционные списки из-за поддержки терроризма и совершения преступлений против человечности.

По словам Башага, наемники, которые захватили контроль над крупнейшим нефтяным месторождением страны Аш-Шарара, являются угрозой для безопасности Ливии. Наемники угрожают не только ливийским нефтяным компаниям, но и компаниям США и стран Европы. Глава МВД Ливии назвал инцидент «невиданным российским убытком».

«Правительство Ливии не позволит российским наемникам контролировать нефтяные объекты страны и депортирует этих людей из военных баз страны», — сказал он.

В то же время постоянный представитель Ливии при ООН Тахир эс-Сунни также призвал Евросоюз и Соединенные Штаты ввести ограничительные меры против ПВК Вагнера.

Накануне Национальная нефтяная корпорация Ливии заявила, что иностранные бойцы находятся на территории месторождения с вечера 25 июня.