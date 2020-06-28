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«Таракан уже мечется в разные стороны. Дело - за малым»

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  • 28.06.2020, 11:28
  • 4,315
«Таракан уже мечется в разные стороны. Дело - за малым»

Оказывается, греметь и шуметь во время охоты - давняя традиция.

Тапки уже его поджидают надоевшего всем белорусам «таракана» с рейтингом в 3%, пишет читатель телеграм-канала «Баста!».

«Сегодня вспомнил то. как в старину охотились на медведя зимой, - говорит он. -

Люди выходили в лес и начинали шуметь и греметь всей огромной дружной толпой. Медведь просыпался и начинал беситься, тогда-то его и брали на рогатину.

Почти то же самое у нас и сейчас. Только задача проще: вместо медведя у нас мелкий таракан, а вместо рогатины - миллионы тапок. И гремим мы не слабо, таракан уже бесится, мечется в разные стороны. Скоро выползет из своей тараканьей берлоги и тогда дело - за малым, тапки уже его поджидают».

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!

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