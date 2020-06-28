Отчаявшийся Путин 3 28.06.2020, 11:35

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Парад в Москве был шоу для одного неудачника.

"Вопреки всему Владимиру Путин проводит в Москве парад в честь 75-летия победы над фашистской Германией. Но это не дань памяти павшим солдатам. Это большое шоу для человека, который больше не может предъявить никаких успехов", - считает журналистка немецкого издания Stern Эллен Ивитс (перевод - inopressa.ru).

"Память о миллионах жертв Советского Союза во Второй мировой войне в России священна. Из каждых 100 солдат, которые в 1941 году были отправлены на фронт, только двое смогли пережить советскую победу весной 1945 года. (...) Владимир Путин утверждает, что хочет, чтобы память о павших солдатах и огромных страданиях тех, кто выжил, чтилась. Но он извращает и использует в своих интересах и то, и другое. В 75-ю годовщину победы над нацистской Германией он отправляет на Красную площадь в Москве правнуков павших солдат - и ставит на кон их жизнь. Ведь даже если Путин объявил себя победителем над пандемией коронавируса, указом Кремля вирус не уничтожить", - отмечает издание.

"Каждая человеческая жизнь бесценна - таков главный урок, который Вторая мировая война преподнесла миру. Но, по-видимому, не Путину. Ему плевать на жизнь каждого из 13 тыс. солдат, принимающих участие в параде".

"И не только их сознательно подвергают опасности заражения - также и последних ветеранов, которых Путин превратил в декорации для своего парада. Это женщины и мужчины, которые пережили Вторую мировую войну. В этот день им должны воздаваться все почести. Именно им каждый гражданин России обязан своей жизнью, как постоянно поучает сам Путин".

"Пустые слова. Лицемерие собственных слов Путин обнажает сам. Ведь он вполне осознает опасность заражения. Все ветераны перед парадом должны были две недели находиться на карантине - согласно официальному объяснению, для их собственной защиты. Но на самом деле эта мера служит защите прежде всего одного человека: Путина", - говорится в статье.

"Парад в этом году - это не дань уважения павшим солдатам. Это парад для одного человека, который не может предъявить других успехов - кроме 75-летия победы, которую одержал не он. Кремлю нечего предложить своему народу кроме культа победы, который доводят до крайностей. Весь 2020 год превратился в бесконечное празднование 9 Мая".

"Кажется, в своей национально-патриотической политике Путин видит единственный путь остановить стремительное падение своего рейтинга. (...) Но парад вряд ли его спасет. На протяжении 20 лет Путин обещает, что россияне снова "поднимутся с колен". Но коронакризис наглядно демонстрирует гражданам: президент не может оградить их от болезни, он не может защитить экономику. Зарплаты падают, цены растут".

"Парад - это последняя соломинка, за которую хватается Путин. Но во всем этом есть что-то искусственное, неискреннее, фальшивое. Путин изо всех сил пытается нажимать на военно-патриотическую педаль. Ведь это работало долгое время. И у него просто-напросто нет времени, чтобы придумать что-то новое. Однако момент, когда политик готов хладнокровно и исключительно для собственной выгоды жертвовать жизнями людей, показывает всем: он не на своем месте", - заключает Stern.