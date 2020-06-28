Ученые выяснили, как размер ноги влияет на продолжительность жизни

Ученые выяснили, как размер ноги влияет на продолжительность жизни6
- 28.06.2020, 11:40
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Создана специальная таблица для женщин и для мужчин.
Научные сотрудники провели любопытное исследование, с помощью которого узнали, как размер ноги влияет на продолжительность жизни.
Научной работой занимались академики Кембриджского университета, которые и поделились с общественностью сенсационным наблюдением. В частности ученым удалось установить взаимосвязь между размером ноги и продолжительностью жизни человека, пишет cursorinfo.co.il.
В рамках эксперимента была собрана и обработана информация о более чем трех тысячах смертей. Исследовательская работа длилась более двух лет. Результаты работы обнародовал профессор Джим Ходж.
Со слов автора научной работы, самая большая продолжительность жизни — у женщин с 38-м размером, а у мужчин — с 42-м размером ноги.
У таких людей имеются все шансы прожить до 82-84 лет.
Женщины:
35-й размер — 68-69 лет;
36-й размер — 72-76 лет;
37-й размер — 79-82 года;
38-й размер — 82-84 года;
39-й размер — 74-75 лет;
40-й размер — 70-72 года;
41-й размер — 70-71 год;
42-й размер — 68-69 лет.
Мужчины:
38-й размер — 68-69 лет;
39-й размер — 70-72 года;
40-й размер — 73-75 лет;
41-й размер — 74-77 лет;
42-й размер — 76-82 года;
43-й размер — 74-79 лет;
44-й размер — 69-72 года;
45-й размер — 67-69 лет.