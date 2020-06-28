Ученые выяснили, как размер ноги влияет на продолжительность жизни 6 28.06.2020, 11:40

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Создана специальная таблица для женщин и для мужчин.

Научные сотрудники провели любопытное исследование, с помощью которого узнали, как размер ноги влияет на продолжительность жизни.

Научной работой занимались академики Кембриджского университета, которые и поделились с общественностью сенсационным наблюдением. В частности ученым удалось установить взаимосвязь между размером ноги и продолжительностью жизни человека, пишет cursorinfo.co.il.

В рамках эксперимента была собрана и обработана информация о более чем трех тысячах смертей. Исследовательская работа длилась более двух лет. Результаты работы обнародовал профессор Джим Ходж.

Со слов автора научной работы, самая большая продолжительность жизни — у женщин с 38-м размером, а у мужчин — с 42-м размером ноги.

У таких людей имеются все шансы прожить до 82-84 лет.

Женщины:

35-й размер — 68-69 лет;

36-й размер — 72-76 лет;

37-й размер — 79-82 года;

38-й размер — 82-84 года;

39-й размер — 74-75 лет;

40-й размер — 70-72 года;

41-й размер — 70-71 год;

42-й размер — 68-69 лет.

Мужчины:

38-й размер — 68-69 лет;

39-й размер — 70-72 года;

40-й размер — 73-75 лет;

41-й размер — 74-77 лет;

42-й размер — 76-82 года;

43-й размер — 74-79 лет;

44-й размер — 69-72 года;

45-й размер — 67-69 лет.