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Флешмоб солидарности в Лиде: по городу ездил автомобиль с огромным бело-красно-белым флагом

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  • 28.06.2020, 11:51
  • 1,757
Флешмоб солидарности в Лиде: по городу ездил автомобиль с огромным бело-красно-белым флагом

Водитель и пассажиры при этом вели стрим.

Вчера в Беларуси прошел пятый день Флешмоба солидарности. Белорусы из разных городах открывали окна квартир, выходили на балконы, аплодировали, стучали в кастрюли, включали музыку.

Лидчане из инициативы «Лида для жизни» катались по своему городу и одновременно вели стрим. Над автомобилем развевался огромный бело-красно-белый флаг.

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!


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