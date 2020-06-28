Флешмоб солидарности в Лиде: по городу ездил автомобиль с огромным бело-красно-белым флагом

Флешмоб солидарности в Лиде: по городу ездил автомобиль с огромным бело-красно-белым флагом2
- 28.06.2020, 11:51
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Водитель и пассажиры при этом вели стрим.
Вчера в Беларуси прошел пятый день Флешмоба солидарности. Белорусы из разных городах открывали окна квартир, выходили на балконы, аплодировали, стучали в кастрюли, включали музыку.
Лидчане из инициативы «Лида для жизни» катались по своему городу и одновременно вели стрим. Над автомобилем развевался огромный бело-красно-белый флаг.
Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.
Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!