«Тихановский и Статкевич разбудили Беларусь, теперь – дело за нами» 28.06.2020, 12:15

Фото: «Радыё Свабода»

Нужно начать хотя бы с того, чтобы вместе пошуметь в 19.00.

"Хочу через вас обратится ко всем, кому не безразлична наша Родина, - пишет читатель телеграм-канала "Баста!". - Давно сижу в чатах и заметил одну закономерность.

Многие ждут, что кто-нибудь поднимет флаг и выведет всех на Площадь, многие ждут лидера. Но такого не будет, известные лидеры уже сидят или сядут. Таких людей, как Тихановский и Статкевич, крайне мало. Они сделали то, что казалось невозможным. Они разбудили спящую Беларусь.

Теперь – дело за нами.

Ребята, не надо ждать пока сами собой на Площади соберутся десятки тысяч людей, чтобы потом к ним присоединиться. Не надо ждать, пока греметь кастрюлями будет половина вашего дома, чтобы потом открыть окно и сделать то же самое.

Нужно каждому начинать с себя. Договорится с лучшим другом или надежным товарищем выйти погулять, поговорить с соседями и вместе пошуметь в 19 00. И вот тогда из таких мелких групп собирается огромная сила. Площадь - это не некое абстрактное понятие. Площадь – это и есть мы, каждый из нас".

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