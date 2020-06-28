Шендерович: Путин и Ко давно загнали себя в крысиный угол нелегитимности 3 28.06.2020, 12:34

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Виктор Шендерович

Для россиян есть и хорошая новость.

Известный российский сатирик Виктор Шендерович написал в «Фейсбуке» о единственном, что имеет значение для россиян в дни «обнуления».

«2 июля г-жа Памфилова предъявит их благородию ту цифру, которую их благородие хотели бы увидеть, — написал Виктор Шендерович. — Никакой контроль за растянутым на неделю волеизъявлением на пеньках и в багажниках заведомо невозможен, — да и когда он был возможен, и власть ловили на воровстве, она просто ломала наблюдателям руки-ноги, сажала протестующих и все равно предъявляла свою цифру. Это — плохая новость.

Хорошая же состоит в том, что все это совершенно не важно. Вся история нелегитимна с самого начала. Филькина грамота с «поправками в Конституцию» будет признана юридически ничтожной на первом же заседании первого же суда или парламента после исчезновения Путина как политического субъекта.

А до этого времени он и так волен делать с нами все, что захочет — с поправками, без оных, без разницы…

Все это, как ни странно, облегчает наш выбор в эти дни: можно просто поступить так, как хочется. Именно как хочется – эмоционально!

Хочется вам отбежать от этой дряни подальше — отбегите. Хочется подойти поближе, чтобы плюнуть им в лицо — подойдите и плюньте. Проголосуйте против поправок или напишите на бюллетене какое-нибудь пожелание для членов УИК, — но обязательно сфотографируйте это и выложите в интернет!

Это единственное, что имеет значение — видимая невооруженным глазом степень общественного протеста. Готовы организовать флешмоб — замечательно. Найдете в себе силы встать в пикет — вставайте. Придумаете другие формы протеста (желательно, без членовредительства) — сделайте это!

Впереди очень жесткие времена и, в сущности, они уже начались. А сюжеты про электоральные бумажки и значение этих бумажек для политической жизни — закончились. Россия — полицейское государство, со всеми вытекающими из этого последствиями. Уровень государственного насилия будет расти: Путин и Ко давно загнали себя в крысиный угол нелегитимности, и у них просто нет для нас повестки за пределами войны с миром, парада для охлоса и мордобоя для несогласных.

Серьезные изменения здесь произойдут, увы, уже не в результате наших галочек, поставленных в тех или иных клеточках. Эту развилку мы давно проехали.

Поэтому просто делайте то, что считаете нужным — и не заморачивайтесь устаревшими дискуссиями на тему «бойкот-участие».