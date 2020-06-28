Жительница Гродно: Услышав «Стены рухнут», люди в автобусе стали аплодировать 4 28.06.2020, 12:45

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Как проводят Флешмоб солидарности белорусы, которые не успевают домой к 19.00.

Как поддержать Флешмоб солидарности, если вы не дома? Полезные советы от подписчиков опубликовал телеграм-канал «Баста!».

«Подключил старый телефон с будильником на 19:00 к колонкам. Поставил их на подоконник, приоткрыл окно. Даже если забуду или меня не будет дома, Цой споет двору про перемены», - пишет читатель канала.

«Обычно возвращаюсь с работы только к 19.30. Сначала расстроилась, а потом просто включила будильник на телефоне на 19.00, поставила «Стены рухнут». Когда вчера будильник заиграл в автобусе, пассажиры, увидев, что я и не думаю его отключать, просто стали аплодировать», - рассказала жительница Гродно.

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!

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