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Гомельчанин вышел в центр города с плакатом «Нас стало 97%»

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  • 28.06.2020, 12:59
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Гомельчанин вышел в центр города с плакатом «Нас стало 97%»
Фото: tut.by

Молодой человек таким образом участвовал во Флешмобе солидарности.

27 июня в 19.00 на ступеньках цирка в Гомеле молодой человек держал плакат «У бітвах за волю, у бітвах за долю нас стало 97%», сообщает «Гомельская весна».

«В 19.00, во время Флешмоба солидарности», он не стал бряцать кастрюлями или слушать Цоя на балконе, - комментирует пикет активист инициативной группы Светланы Тихановской Дмитрий, - а вышел на улицу и всем рассказал о своем отношении к власти и выборам в Беларуси».

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!


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