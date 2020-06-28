Выброс радиации над Северной Европой: стали известны новые подробности 19 28.06.2020, 13:12

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Появилась карта радиоактивного пятна на границе Европы и РФ.

В некоторых частях Швеции, Финляндии, Норвегии и России зафиксирован повышенный уровень радиации. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщило агентство AFP со ссылкой на Организацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (CTBTO), сообщает dw.com.

На карте, распространенной этой организацией, радиоактивное пятно охватывает южную треть Швеции, южную половину Финляндии, Эстонию, Латвию, а также северо-запад России, в том числе Санкт-Петербург. В CTBTO отметили, что такой уровень радиации не опасен для человека.

22 /23 June 2020, RN #IMS station SEP63 #Sweden🇸🇪 detected 3isotopes; Cs-134, Cs-137 & Ru-103 associated w/Nuclear fission @ higher[ ] than usual levels (but not harmful for human health). The possible source region in the 72h preceding detection is shown in orange on the map. pic.twitter.com/ZeGsJa21TN — Lassina Zerbo (@SinaZerbo) June 26, 2020

Источник загрязнения в России?

Исполнительный секретарь CTBTO Лассино Зебро отметил, что с высокой долей вероятности зарегистрированные выбросы радиации имеют гражданское происхождение.

По данным Национального института здоровья и окружающей среды Нидерландов источник выбросов радиации находится на западе России. В свою очередь российский концерн Росэнергоатом опроверг вероятность ЧП на АЭС.