Минчанка: Коллапс с водой в очередной раз доказал, что «таракан» - бездарь и хвастливый лжец 10 28.06.2020, 13:33

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Фото: onliner.by

Проблема с водой в столице до сих пор не решена.

Все госслужбы показали свою некомпетентность в вопросе обеспечения людей водой, рассказала телеграм-каналу "Баста!" жительница Минска.

"Проблема с водой в Минске еще не решена, хотя времени было вагон, - говорит она. - Все возможные госслужбы показали свою некомпетентность в вопросе обеспечения людей, а МВД так вообще открестилось от народа, хотя именно их ресурсы могли ситуацию спасти. Более того, милиция могла в одночасье хоть немного, но поднять авторитет в глазах общества.

Трехпроцентный заявил, что ситуация была у него на контроле с самого начала. Это говорит о многом, ведь если он так контролировал такую потенциально фатальную проблему, то что можно сказать обо всё другом? А если АЭС рванула бы, то он тоже через три дня заявил бы, что все под контролем?

Коллапс с водой лишь в очередной раз доказал, что Лукашенко - бездарь и хвастливый лжец, не способный наладить ничего".