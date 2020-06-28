Зеленский подписал закон, который может улучшить ситуацию с дорогами в Украине

Зеленский подписал закон, который может улучшить ситуацию с дорогами в Украине4
- 28.06.2020, 13:40
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Ранее законопроект был одобрен Верховной Радой.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который дает право областным государственным администрациям привлекать дополнительное финансирование в виде кредитных средств на ремонты дорог местного значения в 2020 году.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
Так, 90% общего объема субвенции распределяется между местными бюджетами (кроме бюджета Киева). Размер субвенции будет зависеть от протяженности автомобильных дорог местного значения в административно-территориальной единицы на 1 января года, предшествующего плановому.
Эти средства могут направить на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах в размере не более 20% объема такой субвенции.
Также эти средства можно использовать на погашение и обслуживание местного долга по местным внутренними и внешними заимствованиями.
Этот законопроект Верховная Рада приняла 4 июня 2020 года.