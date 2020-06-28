Лед трещит 4 28.06.2020, 13:49

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Хотите перемен в стране? Заявите о себе.

Читатель из Лиды рассказал телеграм-каналу "Баста!", как во время Флешмоба солидарности у него изменилось отношение к своим соотечественникам.

"Признаюсь, раньше хуже думал про наш народ, - пишет он. - Последний месяц все перевернул. Как бы нас не гнобили все эти годы, мы все равно выстояли и пробиваемся сквозь толщу диктаторского льда, показывая себя. И лед этот трещит.

Мы все - люди, которые имеют право жить и заявлять об этом. Хотите перемен в стране? Заявите о себе.

Сейчас мы обозначаем свое присутствие и недовольство простым флешмобом, мы шумим.

Давайте шуметь всем народом, каждый день в 19.00, чтобы каждый житель страны знал и понимал, что он не один, чтобы уверенность в себе появилась даже у тех, кто вчера даже не думал о том, что можно прогнать таракана".

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!

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