Эпидемиолог уточнил, какая дистанция защитит от коронавируса 5 28.06.2020, 13:59

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Параметры могут меняться в зависимости от условий.

Обоснованной "социальной дистанцией" для предотвращения заражения коронавирусом в обычных условиях являются два метра, такое расстояние поможет защититься от инфицирования в подавляющем большинстве случаев, отмечает Главный внештатный эпидемиолог России, академик Николай Брико.

"Именно 2 метра - это обоснованная дистанция, которая необходима, чтобы уберечься от передачи вируса от человека к человеку. Есть данные, которые говорят, что вирус может распространяться от заболевшего и на 4 метра, но это зависит от условий распространения. Может. Но это не значит, что 4 метра надо теперь принимать за основную меру расстояния", - заявил Брико "Интерфаксу".

Он пояснил, что "во время, например, приступа кашля "полет" вируса может достигать и восьми метров, но это же не означает, что 8 метров надо брать за норму"!

"Более 90% всех возможных заражений при передаче вируса укладывается в два метра. И именно этот размер является нормой для определения безопасного расстояния при передаче вируса", - подчеркнул академик.

Он отметил, что "мы все время живем по каким-то средним значениям". "Даже при определении инкубационного периода - он определяется от 2 до 20 дней. Есть случаи, когда этот период укладывается в 5 дней, но мы говорим про 14 дней, потому что почти 90% случаев определяются именно за этот период", - пояснил он.

В то же время эпидемиолог подчеркнул, что "в условиях медицинских, конечно, нужны более жесткие параметры для предотвращения распространения вируса". "Но там и более строгие требования не только для расстояния, но и для формы защиты, в том числе и для респираторов. Более того, и дезинфекционные мероприятия должны быть более строгие и частые", - пояснил он.

"Но в обычных условиях надо исходить из других показателей, из тех самых средних показателей, о которых мы говорим. То есть расстояние между людьми должно быть 2 метра, и инкубационный период - 14 дней", - повторил Брико.

В беседе с "Интерфаксом" эпидемиолог также опроверг слухи о том, что рост числа заболевших коронавирусом якобы связан с перемещением вируса по воздуху: он подчеркнул, что это объясняется только передвижением людей.

"Перелетать вирус никак не может, потому что в воздухе он погибает через непродолжительное время, в основном через полчаса. За крайне редким исключением - через три, но это крайне редко. Этот вид вируса нестойкий, и под воздействием многих факторов, в том числе и ультрафиолета, он погибает. Поэтому вирус по воздуху распространяться не может: его распространяют только люди", - заявил Брико.