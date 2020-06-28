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Путин вспомнил, как Запад спас Россию от голодной смерти

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  • 28.06.2020, 14:25
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Путин вспомнил, как Запад спас Россию от голодной смерти

Заявление главы Кремля вызвало гнев у россиян.

Президент РФ Владимир Путин признал, что в 90-ые годы западные страны спасли Россию от голодной смерти.

Об этом он рассказал в интервью российскому телеканалу. Видео в Twitter опубликовал журналист Дмитрий Смирнов, сообщает obozrevatel.com.

"Я думаю, что Россия все переживет, все переможет и выстоит. Вопрос только – какой ценой? Если вспомнить 90-е, конечно, было бы очень тяжело. Нам же гуманитарную помощь в 90-е присылали как беднейшей стране мира. Чтобы с голоду не помирали! Вот мы как жили!" – сказал глава Кремля.

В сети были разгневаны таким заявлением Путина, отмечая, что российские власти сами довели народ до такого состояния.


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