«Вы герои, вы творите новую историю»: проникновенное письмо белоруски из Испании 28.06.2020, 14:52

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Фото: «Наша Ніва»

Вся семья Натальи пела «Стены рухнут» на четырех языках.

Живущая в Испании белоруска присоединилась к Флешмобу солидарности и написала письмо в редакцию Charter97.org:

- Добрый день, редакция сайта «Хартия-97».

Меня зовут Наталья. Я из Беларуси. Вот уже 20 лет я живу в Испании. Меня всегда возмущало поведение белорусского правительства в отношении людей, но, поскольку мне казалось, что всем все равно, я тоже махнула рукой. Живу в свободной и демократичной стране и ладно.

Совсем недавно один сосед из моей деревни познакомил меня с вашим сайтом, который я сейчас читаю постоянно (это первое, что я делаю, когда просыпаюсь).

Высылаю вам фото моей испанской семьи, которая поддерживает незаконно арестованных белорусских политзаключенных.

Они очень хорошо понимают ситуацию в Беларуси, потому что в семидесятых годах прошлого века у них было тоже самое, они сражались за свободу.

И песню «Стены рухнут» они знают прекрасно. Сегодня мы пели ее вместе на русском, испанском, каталанском и баскском языках.

Сейчас я восхищаюсь и горжусь моими дорогими белорусами. Если правительство Беларуси считает, что оно хорошее и все делает хорошо, тогда не понимаю, почему оно так вас боится и закрывает в тюрьмы?

Только вместе мы сможем победить. Николай Статкевич, Павел Северинец, Виктор Бабарико и, конечно же, Сергей Тихановский и все остальные герои Беларуси, которые закрыты в тюрьмах в нечеловеческих условиях, держитесь!

Вы сейчас пишете новую историю Беларуси. И в этой истории будет место всем. Одни займут места героев. Другие будут отвечать перед законом Беларуси за нарушение Конституции.

Хочу обратиться к тем милиционерам, которые незаконно арестовывают людей.

Ребята, вы же прекрасно понимаете, что нарушаете закон. Вы же будете за это отвечать. Да-да, вы. Тот, кто вам отдает приказы, не подписывает протоколы о задержании. Там стоят ваши фамилии.

А также хочу обратиться к судьям. Извините, что не могу назвать вас уважаемыми. Судьи, вы лучше, чем кто-либо другой, знаете, что вы делаете. Это можно назвать чем угодно, но только не судом. За какие коврижки вы это делаете, я не знаю.

У вас такая же ситуация: тот, кто вам отдает приказ подписывать судебные акты на невиновных людей, сам их не подписывает. Вы ставите свои подписи, заранее зная, что обрекаете на муки ни в чем не повинных людей и их семьи. Вы сами-то как спите после этого?!

Вы грубо нарушаете законы Беларуси. И все эти грубые нарушения вы подписываете своей же рукой. И каждая такая новая подпись пополняет ваши копилки противозаконных действий.

Наверное, вы все думаете, что так будет всегда. Вот в этом вы ошибаетесь. Как всегда - уже не будет. Такого масштабного возмущения народа еще никогда не было.

Остановитесь, пожалуйста. Посмотрите вокруг себя. Вы же составляет часть этого народа.

И в заключении хочу передать мою поддержку отважной и смелой женщине - Светлане Тихановской. Светлана, держитесь, миллионы белорусов стоят за вами.

ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!!!

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!