Житель Мозыря: Зачем я каждый день выхожу на балкон в 19.00? Ответ прост 28.06.2020, 14:59

1,035

Громкая музыка и стучание по кастрюлям на самом деле связаны со многими важными вещами.

Как связано массовое стучание по кастрюлям или громкая музыка из всех окон дома с нормальной жизнью и качественной медициной? Отвечает читатель телеграм-канала "Баста!" из Мозыря.

"Для чего я каждый день в 19.00 выхожу на балкон и стучу пластиковой трубой по тазику? - спрашивает он. - Ответы очень простые.

Для того, чтобы мы стали жить лучше, чтобы наши дети получали нормальное образование, а наши престарелые родители - нормальную медицинскую помощь. Ведь если медики довольны своим положением. то и пациенты довольны медициной.

Для того. чтобы были нормальные пенсии и нормальные цены на продукты. Ведь если в стране нормальная власть, которая заботится о народе, то народу жить лучше.

Как это связано? Я думаю, что напрямую. Если мы все вместе можем просто стучать по тазам и кастрюлям – организованно, массово и в одно время - то значит мы все вместе сможем и таракана прогнать – тоже организованно, массово и в одно время. С ним у нас ни нормальной медицины, ни нормальной жизни точно не будет".

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!