Ученые выяснили, что люди курили 1400 лет назад 1 28.06.2020, 15:12

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Исследователи провели биохимический анализ.

Информация о составе табака на курительных трубках с тысячелетней историей может рассказать ученым не только о привычках людей того времени, но и уточнить исторические факты, а также помочь наладить общение в настоящем.

Биохимический анализ ископаемых курительных трубок раньше ограничивался определением малого числа биомаркеров: никотина, анабазина, котинина и кофеина. Это позволяло выяснить лишь тип употребляемого в прошлом табака, но не давало информации о нетабачных материалах в составе курительной смеси, пишет popmech.ru.

Современный метод на основе метаболомики позволяют идентифицировать тысячи растительных веществ, которыми древние люди утрамбовывали трубки и чаши. Метаболомика — это анализ метаболитов или низкомолекулярных продуктов клеточного метаболизма. Развитие этой технологии открыло новый рубеж в археологии. Ее применение позволило ученым из Университета Вашингтона впервые обнаружить нетабачное растение в курительной смеси, частички которой остались на трубке, изготовленной 1400 лет назад на территории современного Вашингтона.

Секретным компонентом смеси оказался сумах голый (лат. Rhus glabra) — лиственный кустарник из Северной Америки. Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Molecular Biosciences, подтвердило, наконец, давно существующее предположение о том, что древние племена на американском северо-западе использовали специфические курительные смеси.

Археологи полагают, что Rhus glabra добавляли в трубку для улучшения аромата и из-за веры в его целебные свойства. Курение также было частью религиозных и церемониальных индейских мероприятий, а потому специфические растения могли быть важными для этих сообществ.

Кроме сумаха, в трубке нашли Nicotiana Quadrivalvis — вид табака, который до сих пор выращивается в этом регионе. Тщательный химический анализ курительной смеси позволил ученым пролить свет на сложную эволюцию торговых отношений северо-западных индейских племен. Оказалось, что 14 веков назад существовал обмен табачными изделиями между различными районами Америки.

Курение табака до сих пор остается священным ритуалом в индейских резервациях. Специально для одного из сохранившихся племен — не-персе — группа ученых вырастила обнаруженное в ископаемой трубке растение и создала курительную смесь того же состава, что использовали люди 1400 лет назад. Исследователи подарили смесь племени не-персе и помогли обустроить плантацию для выращивания сумаха. Этот жест, по мнению ученых, поможет установить более доверительные отношения американцев европейского происхождения с коренным населением. Вред табака не нуждается в лишних доказательствах, однако эффект сближения у курения, к сожалению или к счастью, не отнять.