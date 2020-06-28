Участник акции солидарности в Гамбурге: Мы с вами, белорусы! 1 28.06.2020, 15:20

Ситуация в нашей стране впечатлила жителей немецкого города.

Тысячи белорусов по всему миру выходят в поддержку перемен в нашей стране. Акция солидарности со свободной Беларусью прошла и в одном из крупнейших немецких городов Гамбурге.

Один из ее участников рассказал Charter97.org подробности:

«Я и участники акции в Гамбурге хотим поделиться с вами нашими фото и видео. Мы вместе, за свободную Беларусь!

В этот раз мы сделали акцент на информировании местного населения о ситуации в нашей стране. Интерес был!

Мы раздали все листовки, которые у нас собой были. Все участники акции были там по зову сердца. Нам не все равно, что происходит на нашей Родине! Мы с вами, белорусы».