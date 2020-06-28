«В небо взвились бело-красно-белые флаги» 28.06.2020, 15:52

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Как в центре Майами проходил пикет солидарности с белорусскими политзаключенными.

Белоруско-Американское Объединение Южной Флориды (БАЗА) организовало очередной пикет солидарности 27 июня в центре города Майами, возле исторического здания с символическим названием - «Башня Свободы».

Об этом сайту Charter97.org сообщили организаторы акции.

Американских белорусов объединяет и волнует сложная ситуация и напряженная обстановка на Родине. С каждым днем не только во Флориде , но и в других штатах и городах Америки растет количество неравнодушных к судьбе Беларуси.

Участники акции в Майами выразили солидарность со всеми белорусами Америки и всего мира, а также призвали американскую общественность обратить внимание на проблемы в Беларуси, где власти в очередной раз нагло решили обманным путем провести президентские «выборы».

Митингующие возмущенны действиями белоруской милиции в разных городах страны. Сегодня Сергей Тихановский, Павел Северинец - стали символами смелости, мужества и патриотизма для каждого белоруса! Отмечается, что во время акции в небо взвились бело-красно-белые флаги.

Организаторы акции отмечают, что акции белорусов вызывают интерес в СМИ. Некоторые телевизионные каналы сделали очередные репортажи и взяли интервью у участников протеста. Журналисты обратили внимание, что в руках у одного из участников пикета в поддержку Беларуси было фото-портрет старых лет.

Речь идет про портрет национального героя, символа независимости Беларуси- Кастуся Калиновского. Громко и звонко прозвучали известные слова Калиновского -

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