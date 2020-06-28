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На оккупированном Донбассе устроили демарш против России

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  • 28.06.2020, 16:02
  • 6,264
На оккупированном Донбассе устроили демарш против России

В Сеть попали фото.

Стелу с надписью "Россия", которую боевики на Донбассе установили на оккупированной территории возле КПВВ "Оленивка", прикрыли от всеобщего обозрения.

Соответствующее фото опубликовал в своем аккаунте на Twitter блогер Евгений Тинянский, пишет apostrophe.ua.

Об установке этой стелы ранее громко трубили издания в так называемой «ДНР», обещая, что вскоре такие объекты появятся на всей оккупированной территории.

Теперь, как свидетельствует фото, стела закрыта для обозрения и упакована под пленкой.

"Что ж такое там случилось? Это же была чуть ли не победа, а тут такой демарш перед партнерами", - удивляется в подписи к фото блогер.


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