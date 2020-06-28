Флешмоб солидарности - это просто фантастика Андрей Войнич

28.06.2020, 16:07

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С помощью Флешмоба солидарности мы можем одновременно громко сказать спасибо и медикам, и всем политзаключенным.

13 дней назад я вышел на свободу после ареста в 15 суток. В тюрьме на Окрестина была полная информационная блокада. Но, прочитав после выхода новости, я был просто поражен переменами, которые произошли с нашим народом.

Появилась огромная вера в свои силы, воодушевление, чувство братства. Акции, которые прошли по всей стране 18 – 20 июня просто поражают воображение. Флешмоб солидарности, который проходит сейчас – это просто фантастика, никогда бы не подумал, что белорусы целыми домами и кварталами будут стучать по посуде, брынькать в окнах на гитарах и баянах, свистеть, дудеть, бить в барабаны, хлопать в ладоши и шлёпать тапками.

Не прошло и недели после его начала, а в отдельных районах он уже стал главным событием вечера, вчера в этом убедился сам.

Удивил еще один факт. Некоторые белорусские «независимые» медиа, которые тогда, в мае дружно писали и про настоящий рейтинг Лукашенко, и про протесты, и про настроения людей, сейчас почему-то резко переключились на Макея и Кочанову и распространение страшилок про аресты и пытки. Поверьте, после 15 дней отсутствия информации это моментально бросилась в глаза.

Почему то я не нахожу информации ни про Флешмоб солидарности, ни про крутые велопробеги в поддержку перемен, ни про успешные точечные акции, когда люди выходят на проспект независимости с лозунгом "Стоп таракан", и их не задерживают.

Журналисты знают про эти акции, сотни фото и видео есть в соцсетях, чатах. Про то, что гремят целые кварталы, например Уручье или Новая Боровая – тоже люди пишут и тоже выкладывают видео. Почему в большинстве независимых СМИ, вместо этого, главная тема – это аресты, пытки и прочая чернуха?

Это что, целенаправленная стратегия по сливу протестного потенциала? Зачем вы это делаете?

Вы думаете, ваше молчание поможет политзаключенным? Нет, им помогут успешные массовые акции солидарности – мы в этом убеждались не один раз. И для меня, и для моих товарищей, которые по прежнему в тюрьмах замалчивание протестов и запугивание людей – это нож в спину оттуда, откуда я его никак не ожидал.

Расскажите про Флешмоб солидарности, проявите этим самым свою солидарность с политзаключенными. Это движ, который с каждым днем становится все более массовым, мирный, безопасный и полезный. Это возможность для сотен тысяч белорусов включится в процесс перемен. Это одновременно громкое спасибо и медикам, и всем политическим заложникам.

Обратите внимание на народ, он так старательно его к себе привлекает!

Андрей Войнич, «Фейсбук»