Археологи обнаружили в Норвегии загадочный корабль викингов 1 28.06.2020, 16:15

3,383

Начаты раскопки 12-метрового корабля.

Норвежские археологи попытаются извлечь остатки древнего корабля викингов, которые были обнаружены на юго-востоке страны два года назад. О начале раскопок сообщает ВВС (перевод - apostrophe.ua), публикуя фото с места.

Двадцатиметровый корабль, на котором ходили в походы викинги, был обнаружен с помощью наземной радиолокационной станции в 2018 году. Он находился в известном месте захоронения в Геллестаде на юго-востоке страны.

По предварительным прогнозам, раскопки продлятся 5 месяцев. Предполагается, что корабль находится в плохом состоянии, от него сохранилась только часть корабельной древесины. Однако, современные методы обработки данных могут позволить археологам обнаружить его первоначальную форму.

Это первая за последние сто лет попытка извлечь корабль викингов. До этого времени археологи раскопали три других судна, которые хорошо сохранились.

Министр культуры Норвегии назвал корабль, обнаруженный в Геллестаде, открытием выдающегося национального и международного значения.