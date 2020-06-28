Проблема с водой во многих районах Минска не решена 9 28.06.2020, 16:22

3,535

Чиновники снова врут?

Об этом сообщают читатели телеграм-канала «Баста».

- Пишу по поводу воды, - сообщает минчанка. - Снова чинуши нам нагло врут, якобы вода в норме, мойтесь, пейте. Неправда. Живу на улице Ольшевского, вчера было уже более-менее, сегодня снова жуткий запах.

- В районе станции метро Каменная горка вода по-прежнему ужасного качества. Почему нам врут, что ее уже можно использовать? - спрашивает читатель.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.