Эксперт по климату: Сибирские города скоро начнут рушиться 28.06.2020, 16:32

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Рекордная жара — лишь звено в общей цепи.

В России становится все жарче, причем в некоторых частях страны температура растет очень заметно. Настолько, что климатологи уже считают ситуацию тревожной. 20 июня в сибирском городе Верхоянске был побит очередной температурный рекорд, пишет Svenska Dagbladet (перевод — inosmi.ru).

Климатологи отмечают, что именно жара в России может сделать 2020 год самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Об этом писала британская газета The Guardian.

В мае температура в некоторых регионах Сибири на десять градусов превышала норму, сообщает Служба по контролю изменений климата программы «Коперник» (Copernicus Climate Change Service) Европейского союза.

«Это несомненно тревожный знак, причем необычно теплым был не только май», — говорит специалист по изменениям климата Фрейя Вамборг (Freja Vamborg).

Зима тоже оказалась намного теплее обычного. В ряде регионов средняя температура превышала норму на шесть градусов.

Финский метеоролог Мика Рантанен (Mika Rantanen) написал в Твиттере, что 20 июня была зарегистрирована самая высокая температура в истории Верхоянска в Восточной Сибири — 38 градусов. Прежний рекорд в этом городе, для которого типичны холодные зимы и жаркие лета, был поставлен в 1988 году и составлял 37,3 градуса.

Рекордная жара — лишь звено в общей цепи, считает Юхан Киленшерна (Johan Kuylenstierna), географ и зампредседателя Климато-политического совета.

«Трактовать отдельные события очень сложно. Каждый год где-нибудь регистрируется рекордная жара, и один такой рекорд — не доказательство изменения климата», — говорит он SvD.

Однако важно проследить тенденцию в течение некоторого времени, добавляет Киленшерна.

«В таком случае можно констатировать, что в отдельных районах Арктики стало теплее на 3-4 градуса, чем было в конце XIX века. В Швеции с тех пор стало теплее на 2 градуса. С учетом этого растет угроза, например, пожаров или аномальных температур».

По словам Киленшерны, у потепления в Сибири может быть целый ряд последствий. В краткосрочной перспективе наибольшее беспокойство вызывают лесные пожары.

Другое последствие — более обширное таяние вечной мерзлоты, в результате чего высвобождаются метан и углекислый газ, что в свою очередь усугубляет парниковый эффект.

«Если вечная мерзлота начнет таять быстрее, это сильно ударит по инфраструктуре. Грунт станет нестабильным, это затронет города и дамбы. Возникает опасность, что города и села просто-напросто начнут рушиться, а это уже напрямую скажется на людях».

И как скоро это произойдет?

«Сложно сказать, но отчасти процесс уже начался. Некоторые последствия, такие как таяние вечной мерзлоты, проявляются не в одночасье. Даже если вы скажете, что температура больше повышаться не будет, я отвечу, что она уже выросла на 3-4 градуса, и последствия этого будут ощущаться еще много лет».