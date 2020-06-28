Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 10 миллионов 2 28.06.2020, 16:49

Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в США.

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 10 миллионов. Умерли с начала эпидемии более 500 тысяч человек.

Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в США – более двух с половиной миллионов. Более 128 тысяч пациентов умерли. Второе место по числу инфицированных занимает Бразилия. Там выявлено более 1 миллиона 300 тысяч случаев COVID-19, передает «Радио Свобода».

Россия занимает третье место по числу заболевших в мире – более 634 тысяч человек. Умерли с начала эпидемии 9073 пациента. За последние сутки коронавирус выявлен у 6791 человека. 104 заболевших погибли.

О чем не говорят цифры

Ежедневный отчет о динамике заболеваемости коронавирусом, который публикует Университет Джонса Хопкинса, является самым подробным в мире. Однако он опирается на данные, предоставляемые правительственными органами, как и сайт Worldometers.info.

В ряде стран действуют ограничения на публикацию информации о COVID-19 либо имеются другие причины, не позволяющие составить полную картину. Методология, актуальность, прозрачность и качество данных в разных странах может кардинально отличаться.