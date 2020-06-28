Музыкант Гросс про участие в официальных мероприятиях: Стыдно быть частью всего этого 28.06.2020, 16:52

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Алексей Гросс

Фото: belta

Артист обратился к белорусам.

Музыкант Алексей Гросс, которому власти запретили принимать участие в официальных мероприятиях из-за его высказываний о ситуации в стране, обратился к своим подписчикам в Инстаграме.

- Телек освещает это совершенно по-другому, - говорит он. - Я артист, музыкант, ни какой-то там аморфный, пресмыкающийся кусок… Обычный человек, такой же, как и вы, который любит свою страну, хочет гордиться ею.

Я это воспринимаю, как плевок в других артистов, которым также позвонили, плевок в культуру. Для того, чтобы находиться на подобных мероприятиях, необязательно быть профессионалом, нужно быть «в расположении». Чтобы быть в расположении, нужно говорить, петь то, что тебе говорят, не иметь собственного мнения, быть аморфным, удобным…

Фу! Стыдно! Стыдно бояться, стыдно не иметь своего мнения.