Украинские патриоты провели смелую акцию на Донбассе ко Дню Конституции 1 28.06.2020, 17:19

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В соцсети попали фотографии.

Накануне Дня Конституции, который отмечается в Украине в воскресенье, 28 июня, в оккупированном Донецке неизвестные патриоты распространили патриотические листовки.

Фото листовок на украинском языке и с украинской символикой выложил в соцсетях один из местных жителей, сообщает apostrophe.ua.

Одна из листовок напоминала, что Украина – это гарантированные права граждан, в то время как страна-агрессор принесла только нищету, разруху, убийства, а также полное попрание прав человека.

"Донбасс - это Украина", - утверждает надпись на еще одной листовке.