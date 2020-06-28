«Сначала смелые одиночки били в кастрюли, но потом, как будто крышку котла сносило, и грохотали целыми домами» 1 28.06.2020, 17:26

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Флешмоб солидарности – уникальный инструмент протеста: децентрализованный, безопасный и вездесущий.

Флешмоб солидарности в 19.00 может стать одной из самых крутых мобилизационных кампаний этого года. Об этом пишет подписчик группы "Стоп Лука" в социальной сети "ВКонтакте".

"Флешмоб в 19.00 может стать одной из самых крутых мобилизационных кампаний этого года, - говорит он. - Я только вчера узнал о нем, погуглил чутка, и увидел, как похожие вещи работали в других странах – даже в доинтернетные времена. Первую неделю-другую смелые одиночки высовывались в окна и били в кастрюли. Но потом – как будто крышку котла сносило – и грохотали целыми домами. А потом – когда видели, как их много – выходили на улицы и сносили диктаторские режимы.

Смотрите, в Беларуси это срабатывает даже быстрее. Уже есть целые микрорайоны, где в 19.00 очень даже шумно, "Перемен" и "Стены рухнут" я слышал в Минске каждый день, просто сначала не обращал внимание, что все это было в одно время.

Чем громче каждый из нас сейчас будет греметь или включать музыку – тем больше наших соседей завтра будут вместе с нами. И не забывайте про "сарафанное радио". Флешмоб – уникальный инструмент протеста – децентрализованный, безопасный и вездесущий. Давайте воспользуемся им максимально эффективно!"

Напоминаем, что каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!