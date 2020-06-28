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В Минске была закрыта станция метро «Площадь Победы»

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  • 28.06.2020, 17:36
  • 4,389
В Минске была закрыта станция метро «Площадь Победы»

Причина - подозрительный предмет.

В Минске на перроне станции «Площадь Победы» была обнаружена бесхозная сумка. Станция была временно закрыта, поезда следовали без остановки. Об этом tut.by сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

«Еду в метро. Поезд проехал станцию „Площадь Победы“ без остановки. О чем и сообщили. На самой станции была милиция и какие-то странные люди в скафандрах», — сообщила редакции одна из пассажирок.

Как сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, на перроне станции «Площадь Победы» обнаружена бесхозная сумка.

Станцию открыли примерно в 17.10. Как сообщают «Минск-Новости», в подозрительной сумке оказались… продукты.


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