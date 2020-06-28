Минчанин - избирательным комиссиям: Не обманывайте народ, скажите правду 5 28.06.2020, 17:52

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Поступите по справедливости, честно.

Читатель телеграм-канала «Баста» из Минска обратился к членам избирательных комиссий.

- Дорогие учителя и представители администраций городов, деревень и поселков Беларуси, - пишет он. - 9 августа в Беларуси пройдут «выборы» и мы все знаем, что вам заплатят за определённые действия с вашей стороны.

Прошу вас не делать этой ошибки в очередной раз! Поступите по справедливости, честно, без обмана. Сделайте так хотя бы ради того, чтобы увидеть растерянность и удивление тех людей которые вас презирают, раз заставили заниматься фальсификациями и обманывать народ. Просто скажите правду!

Обмана на этот раз вам народ не простит. Вас будут обходить стороной в магазинах, с вами не будут здороваться, вас будут сторониться все приличные люди. Саша, начальники спрятались за высокими заборами своих резиденций и особняков. Но вы то – на виду.

Они делают вас крайними, вас просто подставляют под удар народного гнева. Но у вас ведь есть выбор! Не обманывайте народ, и народ отблагодарит вас".

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