Ученые выяснили, сколько похожих на Землю планет существует в нашей Галактике 2 28.06.2020, 17:56

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Подобные Земле планеты с большой вероятностью ускользнут от взора телескопов.

В нашей Галактике может существовать до 6 млрд похожих на Землю планет, то есть миров, которые сопоставимы с ней по размеру, вращаются вокруг звезд солнечного типа в обитаемой зоне и содержат на поверхности жидкую воду. Расчеты устанавливают верхний предел в 0,18 планеты земного типа на одну солнцеподобную звезду. При этом Млечный Путь, как считается, содержит до 400 млрд звезд, причем 7% из них - аналоги Солнца, пишет lenta.ua.

Сегодня планеты, подобные Земле, с большой вероятностью ускользнут от взора наших телескопов, т.к. они малы и располагаются на большом расстоянии от своих звезд. Это говорит о том, что имеющийся у нас каталог внесолнечных миров содержит лишь небольшое подмножество аналогов Земли, которые располагаются в системах уже исследованных наземными и космическими телескопами светил.

Оценка распространенности различных типов экзопланет вокруг звезд разных классов позволит наложить важные ограничения на теории формирования и эволюции миров, а также поможет сделать будущие миссии, посвященные поиску экзопланет, наиболее продуктивными.