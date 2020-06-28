Италия запрещает ручную кладь на авиарейсах
- 28.06.2020, 18:16
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Запрет действует на национальные и международные рейсы.
Итальянские власти объявили, что ручная кладь запрещена на всех национальных и международных рейсах. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.
Национальное управление гражданской авиации заявило, что оно запрещает использование полок в салоне самолета для любого типа багажа.
Маленькие сумки и предметы, которые можно положить под сиденье перед собой, по-прежнему разрешены.
Эта мера направлена на предотвращение блокирования проходов и скопления людей во время посадки или высадки пассажиров, поскольку правительство стремится ограничить риски распространения Covid-19.
Все пассажиры, даже на дальнемагистральных рейсах, должны будут оставлять ручную кладь в багажном отделении самолета. Пассажирам не нужно будет платить дополнительную плату, чтобы сдать свои чемоданы в багаж.
Между тем, правила социального дистанцирования на самолетах были отменены, и пассажирам больше не нужно сидеть отдельно.
Существуют различные другие ограничения на рейсы, в том числе требование к пассажирам носить лицевую маску и заполнять форму.