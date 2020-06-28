Какой будет погода в последние дни июня

Какой будет погода в последние дни июня1
- 28.06.2020, 18:25
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Прогноз синоптиков.
Грозы и до 30 градусов жары ожидается в Беларуси 29 июня, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В понедельник будет переменная облачность. Ночью в отдельных районах Могилевской и Гомельской областей, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью местами ожидается слабый туман. Ветер будет переменных направлений: ночью слабый, днем умеренный, при грозе порывистый.
Температура воздуха ночью составит плюс 12-18 градусов. Днем воздух прогреется до 24-30 градусов.