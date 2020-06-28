Планета Беларусь. 19:00 1 28.06.2020, 18:31

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Фото: Беларусь головного мозга

Волна белорусской солидарности идет по миру.

Акции солидарности и поддержки продолжают проводить белорусы и просто небезразличные люди во многих городах мира по всей планете.

В это же время, каждый день в 19:00 в знак солидарности белорусы открывают окна квартир, выходят на балконы, аплодируют, стучат в кастрюли или включают музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!

Таким образом, белорусская нация показывает миру свою сплоченность.

19:00 Новый ролик на песню "Стены рухнут!" от одного из наших читателей.

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