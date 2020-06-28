«Наболело многое, и если все это можно изменить простым стуком по бочке, то я с вами» 1 28.06.2020, 18:46

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Как белорусские деревни участвуют во Флешмобе солидарности.

Письмо читательницы телеграм-канала «Баста», которая только недавно установила Телеграм.

- Я живу в селе, проработала в колхозе 30 лет, - пишет она. - Когда стали платить совсем плохо, я послала колхоз на три буквы и ушла из него.

Сейчас я на своих 50-и сотках (половину которых у меня колхоз пытается забрать уже почти три года под разными предлогами) пасу своих коз, выращиваю разные культуры для себя и на продажу. Не сказала бы, что живу богато, но получше, чем если бы в колхозе работала. Двое сыновей уехали в Минск, сами поступили и закончили институты, у старшего уже свои дети.

А я тут одна, и у меня никого не осталось. Через забор живет семья, которая приехала из деревни в Гомельской области, шутят, что они беженцы в своей же стране…

Пару дней назад они всей семьей устроили у себя во дворе какой-то бедлам, стучали по бочке, кастрюлям и свистели. Я и еще пару соседей подошли спросить, что за сумасшествие, и они объяснили, что это такое мероприятие.

Установили мне телеграм и сказали, что можно вам писать. Наболело многое, и если всё это можно изменить простым стуком по бочке, то я с вами.