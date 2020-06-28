Видеофакт: В Гродно вода в озере окрасилась в необычный цвет

Видеофакт: В Гродно вода в озере окрасилась в необычный цвет1
- 28.06.2020, 19:05
Жители города в недоумении.
Вода в озере Юбилейном в Гродно окрасилась в неестественный ярко зеленый цвет. Гродненцы недоумевают: то ли кто-то вылил в озеро огромное количество краски, то ли это последствие цветения водорослей.
В редакцию hrodna.life прислали видео. «Люди вылазят — ноги зеленые. Кошмар», — комментирует гродненка.
Что это может быть?
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Вода в озере Юбилейном в Гродно окрасилась в неестественный ярко зеленый цвет. Гродненцы недоумевают: то ли кто-то вылил в озеро огромное количество краски, то ли - это последствие цветения водорослей. Что вы думаете? #grodnolive #grodno #grodnonews #hrodnalife #hrodna #belarus
Председатель общественной организации «Экомониторинг» Евгений Филимонов рассказал, что в это время года он постоянно наблюдает подобную картину в озере.
«Зацвела Юбилейка. В понедельник приедет санстанция и закроет озеро. Каждый год так делают», — сказал Филимонов.
В комитете природных ресурсов ситуацию с водой в озере Юбилейном пока никак не комментируют. В 2018 году похожую картину на Минском море. Тогда в комитете природных ресурсов рассказали, что проблема в цветении водоема. Зацвел фитопланктон (сине-зеленые водоросли), вызывающий изменение цвета воды. Такой яркой вода стала из-за высокой концентрации пигментированных клеток.