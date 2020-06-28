«Говорят, что можно пить, но мы не доверяем» 5 28.06.2020, 19:32

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Фото: ont.by

В Минске продолжают возить воду в два района.

В субботу, 27 июня, УП «Минскводоканал» снял запрет на пользование водой из-под крана. Но на всякий случай организация продолжает поставлять ее в проблемные микрорайоны, передает «Белсат».

Одинокая машина с надписью «Молоко» стоит на парковке у детской инфекционной больницы. Вода в машине, по словам водителя, артезианская – из источника на улице Гурского (имеется в виду водозабор №2 «Петровщина», который обеспечивает часть Московского района водопроводной водой и где сейчас организована круглосуточная раздачи воды). Ни очередей, ни ажиотажа.

Через несколько кварталов отсюда так же одиноко стоит еще одна машина с водой. Время от времени сюда подходят люди с бутылками и самостоятельно наливают воду из Боровлян. В кабине спит водитель. Проснувшись, он рассказывает, что стоять здесь будет до вечера, а насчет завтра не знает.

«Пишут, вроде бы можно уже пить. Но мы не доверяем», – говорит женщина средних лет с двумя бутылками в руках.

Возле нее останавливается другая и возражает:

«А я налила эту воду из цистерны в чайник и у меня пленка появилась, поэтому не знаю…»

В службе 115 также не знают, как долго будут еще возить воду минчанам, но подчеркивают, что ограничения уже сняты. По телефонам круглосуточной диспетчерской службы УП «Минскводопровод» так никто не ответил.

Во дворах неподалеку от станции метро «Пушкинская» воду разливают аж из Копыльского района. Люди, набирающие свои бутылки, жалуются, что дома все еще слышат легкий запах. Пожилой мужчина объясняет свой приход просто: «Ведь надо себя поберечь, мало этого коронавируса, так еще и вода».