Видеофакт: В Лиде организовали автопробег солидарности 2 28.06.2020, 19:55

3,015

На машинах развевались национальные флаги.

В Лиде снова катаются по центру города с развевающимися бело-красно белыми флагами, пишет телеграм-канал «Баста».

Напоминаем, принять участие в Флешмобе солидарности можно каждый день, в 19:00. Открываем окна, выходим на балкон, и стучим тапками, хлопаем, бьем кастрюлями, включаем известные песни типа: «Стены рухнут», «Перемен», «Уходи».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.