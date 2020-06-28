Видеофакт: В Лиде организовали автопробег солидарности

Видеофакт: В Лиде организовали автопробег солидарности2
- 28.06.2020, 19:55
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На машинах развевались национальные флаги.
В Лиде снова катаются по центру города с развевающимися бело-красно белыми флагами, пишет телеграм-канал «Баста».
Напоминаем, принять участие в Флешмобе солидарности можно каждый день, в 19:00. Открываем окна, выходим на балкон, и стучим тапками, хлопаем, бьем кастрюлями, включаем известные песни типа: «Стены рухнут», «Перемен», «Уходи».
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