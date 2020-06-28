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Видеофакт: В Лиде организовали автопробег солидарности

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  • 28.06.2020, 19:55
  • 3,015
Видеофакт: В Лиде организовали автопробег солидарности

На машинах развевались национальные флаги.

В Лиде снова катаются по центру города с развевающимися бело-красно белыми флагами, пишет телеграм-канал «Баста».

Напоминаем, принять участие в Флешмобе солидарности можно каждый день, в 19:00. Открываем окна, выходим на балкон, и стучим тапками, хлопаем, бьем кастрюлями, включаем известные песни типа: «Стены рухнут», «Перемен», «Уходи».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


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