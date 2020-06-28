В центре Филадельфии поддержали протестующих белорусов 1 28.06.2020, 20:14

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Фото: Facebook / Vadzim Vasilyeu

Сильные фото с акции солидарности.

В воскресенье, 28 июня, прошла акций солидарности неравнодушных белорусов Америки. Люди, которые собрались, чтобы поддержать арестованных и задержанных, убеждены, что только вместе мы сможем быть 97% белорусов, которые желают перемен в стране, пишет в «Фейсбуке» белорусский активист в США Вадим Васильев.

Мероприятие было проведено в LOVE PARK в центре Филадельфии, в городе, где была провозглашена Декларация независимости США. Мы уверены, что в ближайшее время наша родная страна будет независимой и свободной.

Для белорусов, живущих в Америке, важно выразить свою солидарность и поддержку всем политзаключенным, а также людям, которые сейчас протестуют против их заключения.

Лукашенко должен ответить за убийства и репрессии, которые он совершил против своих политических оппонентов и белорусского народа.

Слава Айчыне!

Жыве Беларусь!

Фото: Facebook / Vadzim Vasilyeu

Фото: Facebook / Vadzim Vasilyeu

Фото: Facebook / Vadzim Vasilyeu

Фото: Facebook / Vadzim Vasilyeu

Фото: Facebook / Vadzim Vasilyeu

Фото: Facebook / Vadzim Vasilyeu

Фото: Facebook / Vadzim Vasilyeu

Фото: Facebook / Vadzim Vasilyeu

Фото: Facebook / Vadzim Vasilyeu

Фото: Facebook / Vadzim Vasilyeu

Фото: Facebook / Vadzim Vasilyeu

Фото: Facebook / Vadzim Vasilyeu