В центре Филадельфии поддержали протестующих белорусов

В центре Филадельфии поддержали протестующих белорусов1
- 28.06.2020, 20:14
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Сильные фото с акции солидарности.
В воскресенье, 28 июня, прошла акций солидарности неравнодушных белорусов Америки. Люди, которые собрались, чтобы поддержать арестованных и задержанных, убеждены, что только вместе мы сможем быть 97% белорусов, которые желают перемен в стране, пишет в «Фейсбуке» белорусский активист в США Вадим Васильев.
Мероприятие было проведено в LOVE PARK в центре Филадельфии, в городе, где была провозглашена Декларация независимости США. Мы уверены, что в ближайшее время наша родная страна будет независимой и свободной.
Для белорусов, живущих в Америке, важно выразить свою солидарность и поддержку всем политзаключенным, а также людям, которые сейчас протестуют против их заключения.
Лукашенко должен ответить за убийства и репрессии, которые он совершил против своих политических оппонентов и белорусского народа.
Слава Айчыне!
Жыве Беларусь!