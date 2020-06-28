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Бешенковичскому райисполкому понадобился дорогостоящий набор мягкой мебели

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  • 28.06.2020, 20:27
  • 3,002
Бешенковичскому райисполкому понадобился дорогостоящий набор мягкой мебели
Иллюстрационное фото

Оплачивается шикарная покупка за счет местного бюджета.

Набор из мягкой мебели за 6175 рублей (около 3 тысяч долларов) закупает из одного источника Бешенковичский районный исполнительный комитет, пишет news.vitebsk.cc.

Согласно документации закупки, приобретается комплект из трехместного раскладного дивана и двух кресел (3152 рубля), тахты-кровати с ортопедическим матрацем (1328 рублей) и письменного стола из массива дуба со столешницей из МДФ (1695 рублей).

Этот набор мебели должны поставить в Бешенковичский райисполком до 7 июля. Оплачивается эта покупка за счет местного бюджета.


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