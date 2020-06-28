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В Гонконге снова вспыхнули протесты

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  • 28.06.2020, 21:56
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В Гонконге снова вспыхнули протесты
Фото: Reuters

Жители Гонконга выступили против нового закона о «безопасности».

Жители Гонконга вышли на протест против нового закона о безопасности в воскресенье, 28 июня. Полиция обвинила их в участии в запрещенной массовой акции, пишет dw.com.

28 мая парламент КНР поддержал законопроект, направленный на реализацию 23 статьи Основного закона Гонконга, которая обязывает этот административный район принять законы против "подрывной деятельности" в отношении правительства в Пекине. Закон, в частности, запрещает в Гонконге "сепаратизм" и "бунт".

Постоянный комитет парламента КНР должен одобрить закон

28 июня Постоянный комитет парламента Китая приступил к обсуждению деталей закона. Ожидается, что он одобрит окончательный вариант документа до конца июня.

1 июля жители Гонконга планируют отмечать 23-ю годовщину передачу этого региона от Великобритании Китаю. Полиция отклонила заявку на проведение в этот день памятного марша, сославшись на ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. В соответствии с соглашением о передачи Гонконга, до 2047 года его жителям гарантированы широкие специальные права, среди которых - свобода прессы, собраний и выражения мнений.


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