Правительство Баварии предложит бесплатный тест на COVID-19 всем жителям Земли 28.06.2020, 22:13

1,041

Иллюстрационное фото

Министр здравоохранения Баварии выступила с заявлением.

Министр здравоохранения Баварии Мелани Гумль объявила в воскресенье, 28 июня, о намерении правительства этой федеральной земли предложить пройти тест на коронавирус всем жителям Земли, пишет unian.net.

«Всем жителям Земли в ближайшее время будет предложено пройти тест у соответствующего врача, даже если симптомов и нет», - заявила Гумль, цитирует агентство новостей dpa. Все расходы возьмет на себя правительство Баварии, если их не покроет компания по медицинскому страхованию. Впрочем, этот тест не будет принудительным, врачи не обязаны предлагать его.

Федеральный министр здравоохранения Йенс Шпан сдержанно отреагировал на это заявление правительства Баварии. «Масштабное тестирование имеет смысл, особенно для быстрого сдерживания региональных вспышек. С этой целью несколько недель тому назад мы изменили концепцию тестирования на федеральном уровне», - сказал он. По словам главы Минздрава Германии, дополнительные предложения федеральных земель по тестированию могут дополнить эту концепцию. «Впрочем, тест - это всегда лишь срез ситуации в определенный момент. Он не должен создавать ложное ощущение безопасности», - убежден Шпан.

Напоминается, что в Германии с 9 июня после введения в действие распоряжение министра здравоохранения Йенса Шпана начали более массовое тестирование на наличие коронавирус. Ранее требовать его проведения с покрытием средств страховыми компаниями могли только лица с симптомами заболевания. Распоряжение предусматривает расширение круга лиц, которые могут требовать прохождения теста, акцент при этом делается на медицинских учреждениях и учреждениях социальной направленности: домах престарелых, школах и детских садах.