Обладатель Гран-при «Славянского базара»: Баста, хватит! 29.06.2020, 7:37

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Алексей Гросс

Фото: belta

Алексей Гросс поддержал перемены в нашей стране.

Обладатель Гран-при «Славянского базара» певец Алексей Гросс рассказал, что должен был выступать на балу выпускников, но ему отказали из-за его гражданской позиции. Об этом певец рассказал в Instagram:

- Если для сегодняшнего руководства Беларуси люди культуры, искусства и медиа - это безликие персонажи и скоморохи, то тогда мне стыдно, что я был частью этого механизма!

Где-то месяц назад меня пригласили (и утвердили!) с выступлениями на балу для выпускников, на праздничный концерт 2-ого июля во Дворце республики в преддверии Дня независимости и на 3-е июля на традиционную площадку - Стелу! Ну и открытие «Славянского базара в Витебске»

как обладателя Гран-при 2016 года.

Проделана была работа: утвержден репертуар, костюмы (не улыбаийтесь, у нас ещё так), запись общих песен и т.д.

А буквально несколько дней назад раздался звонок: «Алексей, вас убрали со всех концертов!». Причина - публикации в Instagram, где я всего лишь высказываю своё мнение как гражданин Беларуси по поводу предвыборной ситуации в стране, да и ситуации в целом, делюсь своей реакцией на задержания мирных людей и собираю людей для участия в волонтёрской помощи врачам.

Как сегодня оказалось, далеко ни один я попал в подобную ситуацию.

До сегодняшнего дня я считал, что подобные публикации и высказывания коллег, спортсменов, блогеров - это скорее определённый хайп.

Сейчас же точно понимаю, что это всего лишь гражданская позиция (и даже не политизация!), которой белорусы только начинают делиться, а за неё уже людей чихвостят.

БАСТА, ХВАТИТ!

А ведь такие истории сплошь и рядом, и только сейчас мы начинаем говорить, и видеть их!

#ЖывеБеларусь