Экс-министр труда: Белорусскую экономику ждут существенные потрясения 29.06.2020, 7:40

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Фото: svaboda.org

Система и до эпидемии коронавируса находилась в кризисе.

В 90-е, когда Александра Соснова назначили министром труда, кое-кто называл его «бэнээфовцем». Вскоре выяснилось, что никаких либеральных реформ новая власть проводить не будет. Никогда не состоявший в БНФ первый министр труда подал в отставку и стал одним из наиболее авторитетных критиков экономического курса А. Лукашенко. Курса, который многие справедливо называют «возвращением в прошлое».

Мы попросили кандидата экономических наук А. Соснова ответить на вопросы «Свободных новостей».

— Можете сравнивать отношение к людям во время вашего короткого пребывания в должности министра труда с тем, что происходит сейчас?

— В тот период лично у меня были надежды, что доставшиеся в наследство от «развитого социализма» общественные отношения будут и дальше развиваться в сторону улучшения положения людей. Бесспорно, от сталинского режима ситуация в горбачевский период отличалась в лучшую сторону. Однако все пошло совсем не в ту сторону. Собственно, это и стало причиной моего ухода.

То, что мы видим теперь, мало чем отличается от сталинизма. Взять хотя бы контрактную систему, которая похоронила результаты многолетней борьбы трудящихся за трудовые договоры на неопределенный срок. Или полное огосударствление профессиональных союзов, которые вновь стали элементом бюрократической государственной надстройки. Или экспроприацию коллективной собственности в сельском хозяйстве, превращение ее в государственную.

А борьба с инакомыслием вообще зашкаливает. Вся правоохранительная система страны обслуживает интересы только правящего клана, нарушая законодательство, превращая все в фарс и издевательства над людьми только потому, что они думают иначе, чем приказано сверху. Даже невозможно было представить, что в наше время могут появиться такие люди, которые сейчас на руководящих постах. Кто их вырастил, воспитал, выучил? Они владеют умами недалеких людей, которых все еще слишком много. Пока чарка и шкварка рулят, шариковы и швондеры в чести…

— Хочется спросить вас о сегодняшних реалиях. Говорят, в Беларуси в пандемию спасали не людей, а экономику. Спасли?

— Если верить официальной статистике, то, действительно, потери белорусской экономики на сегодня несколько меньшие, чем в большинстве европейских стран. Но это на сегодня. Кроме того, белорусская экономика и до коронавируса находилась в системном кризисе. Поэтому колебание экономических показателей вблизи точки ее падения вряд ли говорит о том, что что-то удалось спасти.

Все неприятное еще впереди, и это связано не только с коронавирусом. Многие экономисты и ранее, и сейчас говорят о том, что белорусскую экономику ждут существенные потрясения из-за неправильного курса, избранного четверть века назад. Спасая умирающие советские производства, как в городе, так и на селе, власти допускали развитие новаций лишь в той степени, в какой это совпадало с конкретными интересами конкретных чиновников.

Я так полагаю, что попытки сохранить старую экономику связаны не столько с необходимостью обеспечить требуемый уровень жизни населения, сколько с политическими интересами властей. Еще в самом начале своей деятельности, выступая на совещании в Гродно, нынешний руководитель страны, недовольный ситуацией в сельском хозяйстве области, задал риторический вопрос: «Вы что, хотите, чтобы я распустил колхозы? А как же тогда мы заставим людей за нас голосовать?» Таким образом, сохранение старого производства и, естественно, старых производственных отношений позволяло и позволяет создать четко функционирующий электоральный механизм, обеспечивающий «элегантные победы» правящему режиму. До сих пор ничего не изменилось.

Там же, где чиновники по своему разумению пытались модернизировать некоторые предприятия, используя бюджетные средства, результаты всем известны. Многие из этих руководителей в тюрьме. Ибо эффективные производства можно создавать, только рискуя собственными средствами, а то и жизнью.

Что касается поддержки экономики в период пандемии, то меры, принимаемые в этом отношении в нашей стране, блекнут на фоне того, что делается в цивилизованном мире. Не вдаваясь в подробности, можно констатировать, что в строгом соответствии с экономическими представлениями создателя белорусской экономической модели власть опять наступает на те же грабли, направляя ресурсы полумертвым государственным предприятиям и позволяя утонуть, а то и удушая частный бизнес.

— Какое отношение будет к белорусам в поствирусный период? Ведь страны Европы открываются, но нас туда не пускают. Даже соседняя Литва… Будут ли покупать то, что производят наши предприятия?

— Трудно сказать, что будет с отношением к нам. Да, сегодня это отношение выливается в невозможность попасть в страны Евросоюза. Это как раз следствие нашего своеобразия в выборе пути преодоления пандемии. Что касается реализации производимого нашими предприятиями, то с этим проблемы были, есть и будут. Если лозунг «Купляйце беларускае» плохо срабатывает в нашей стране, почему же он должен хорошо работать где-то еще? Все попытки прикрыть «сэконд-хэнды» как раз и свидетельствуют об этом. Лишь на продуктовом рынке пока еще теплится жизнь, да и то с экспортом все время возникают проблемы. А в перспективе, возможно, что основной внешний потребитель, я имею в виду Россию, откажется от нашей продукции, причем не административно, а обеспечив свое более эффективное производство.

— Коль уж мы затронули коронавирус… Одни называют то, что происходит, чуть ли не апокалипсисом, другие — психозом. А как считаете вы?

— У меня есть родственник, который состоит в одной из новомодных религиозных сект. Так вот, он описывает предстоящий в ближайшем будущем, по его словам, Армагеддон — а это не что иное, как апокалипсис в нашем понимании — гораздо страшнее, чем то, что сегодня известно в отношении ковид-19. Иначе говоря, коронавирус — не апокалипсис, но и не психоз, как это пытаются представить населению. На мой непросвещенный взгляд, это есть всемирное инфекционное бедствие, связанное с регулированием природой численности и качества жизни населения планеты. Избежать его невозможно, но и излишне паниковать не стоит. А вот поберечься необходимо. Кстати, врачи говорят, что в последнее время резко сократились разного рода кишечные инфекции, что связано, по их мнению, с усиленным мытьем и дезинфекцией рук. Полагаю, что через неизбежные и мучительные потери человечество, тем не менее, достаточно скоро сможет найти средства преодоления этой напасти.

У меня такое ощущение, что те, кто называет коронавирус психозом, сами весьма тщательно следуют рекомендациям инфекционистов, благо имеют для этого все возможности.

Развитие общей коронавирусной ситуации в нашей стране пошло по своеобразному пути, не совпадающему с направлением движения большинства стран. Этого и следовало ожидать: ведь еще четверть века назад народу было сказано, что его за цивилизованным миром не поведут.

Не являюсь специалистом в этой сфере и вряд ли могу профессионально судить о последствиях сделанного выбора. Однако некоторые факты вызывают большое сомнение в его правильности.

Во-первых, власти в нашей и подобных нам странах при выборе путей преодоления любых общественных неприятностей всегда были озабочены прежде всего сохранением удобных мест возле государственной кормушки, чем проблемами людей.

Во-вторых, успокоительные речи ответственных чиновников и белорусская статистика потерь от пандемии не соответствуют информации с мест о том, что имеет место быть на самом деле. С кем ни приходилось обсуждать эту тему, у всех есть факты из лечебных учреждений о сокрытии реального положения дел. Зачем это делается? Почему скрывают? Видимо, такова установка сверху. Вот это и вызывает неверие официозу.